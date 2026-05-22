Cammino della memoria da Sant’Anna a Marzabotto

Oggi si svolge la presentazione del percorso commemorativo che collega Sant’Anna di Stazzema a Marzabotto, attraversando luoghi simbolo delle tragedie della seconda guerra mondiale. L’evento coinvolge diverse persone e si concentra sulla memoria delle vittime di eventi drammatici avvenuti in questa zona. L’iniziativa intende mantenere vivo il ricordo delle atrocità e promuovere momenti di riflessione pubblica. La camminata si svolge lungo un tragitto che ripercorre le tappe di un passato segnato da violenza e sofferenza.

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La presentazione di oggi del ‘Cammino ’44 Sant’Anna di Stazzema – Monte Sole’ assume un toccante valore simbolico: l’evento si terrà al capolinea di questo percorso di 180 chilometri, a pochi passi da dove, tra il 29 settembre e il 5 ottobre 1944, si consumò l’eccidio di Monte Sole, costato la vita a 770 persone per mano della sedicesima divisione SS. L’appuntamento è fissato per le 17, alla Casa della Cultura e della Memoria, al termine dell’omaggio che l’assessora regionale alla cultura, Gessica Allegni, renderà al Sacrario dei caduti. Dopo i saluti della sindaca Valentina Cuppi e della presidente di Liberation Route Italia, Raffaella... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cammino della memoria da Sant’Anna a Marzabotto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Conferenza: Sant'Anna di Stazzema e Marzabotto, due stragi nazisteIn occasione del 25 aprile, Giornata della Liberazione 2026, si svolgerà una conferenza dal titolo “Sant'Anna di Stazzema e Marzabotto, due stragi... Comitato di Marzabotto: "Riducendo i fondi si uccide la Memoria""Il taglio dei fondi ai luoghi della Memoria della Resistenza e il convegno di Predappio sono due facce della stessa medaglia. Il patrimonio ecclesiastico non è solo conservazione, ma anche accesso, studio e trasmissione della memoria collettiva attraverso luoghi, documenti e opere d’arte. Alle 19.30 su #TV2000 se ne parla a @incamminotv2000 con Don Luca Franceschini (Ufficio x.com Dal mare all'Appennino, sulle tracce della storia: nasce il Cammino '44 Sant'Anna di Stazzema - Monte Sole, tra Toscana ed Emilia-RomagnaUn cammino della memoria per collegare due luoghi-simbolo della storia del Novecento in Italia: è nato così il Cammino ’44 Sant’Anna di Stazzema - Monte Sole. L’obiettivo è semplice: passo dopo passo, ... ildolomiti.it Germania: Cammino della memoria a Dresda, ricordando i pogrom nazisti del 1938Domenica 9 novembre si svolgerà a Dresda il Cammino della memoria. Questo evento, organizzato e condotto da oltre 30 anni dalla Società per la cooperazione cristiano-ebraica e dai suoi partner, ... agensir.it