Conferenza | Sant' Anna di Stazzema e Marzabotto due stragi naziste

In vista della Giornata della Liberazione del 25 aprile 2026, si terrà una conferenza intitolata “Sant'Anna di Stazzema e Marzabotto, due stragi naziste”. L'evento sarà curato da Claudio Giachin e si concentrerà sul ricordo di due tra le più sanguinose azioni militari compiute durante la Seconda guerra mondiale. La discussione si svolgerà in una sede dedicata e vedrà la partecipazione di esperti e testimoni.

In occasione del 25 aprile, Giornata della Liberazione 2026, si svolgerà una conferenza dal titolo “Sant'Anna di Stazzema e Marzabotto, due stragi naziste”, a cura di Claudio Giachin.L'appuntamento è per il 30 aprile alle 15 nella sala convegni dell'Università delle LiberEtà del Fvg in via Napoli.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Sant’Anna e Monte Sole . Itinerario di memoria e di pace per unire i simboli delle stragiIl Comune ha approvato la convenzione al "Cammino Sant’Anna di Stazzema-Monte Sole", un itinerario che unisce memoria storica, pace e turismo... Premio Broch a Anna Guidi. Riconoscimento Lions club all’assessore di StazzemaPer la Festa della Donna, il Lions Club Pietrasanta Versilia Storica ha consegnato il Premio “Daniela Broch” ad Anna Guidi, assessore alla cultura,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Enna, alla Banca del Tempo conferenza sulla violenza di genere; Stazzema, schiaffo doloroso alla Memoria: tagliati i fondi al Parco della pace; Torrente Sant’Anna, Fusca (Udc) incalza il sindaco di Vibo: Dov’è il collettamento promesso con Porto Salvo? · ilvibonese.it; Le decisioni della giunta comunale del 15 aprile 2026. Schlein a Sant’Anna di Stazzema il 25 aprile: il sindaco invita anche i 32 parlamentari sospesiIn occasione dell’81esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, in programma la mattina del 25 aprile al Parco nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema, sono previste importanti ... luccaindiretta.it Torrente Sant’Anna a Vibo, Fusca (Udc) attacca: Promesse disattese, si scarica ancora in mareAl centro delle critiche, il mancato avvio dei lavori per il collettamento strutturale al depuratore di Porto Salvo ... zoom24.it Niente tagli a Sant’Anna di Stazzema, marcia indietro di Giuli x.com Condizioni traffico altezza Sant'Anna di Chioggia - facebook.com facebook