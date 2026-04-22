Il comitato di Marzabotto ha denunciato che il taglio dei fondi destinati ai luoghi della Memoria della Resistenza rappresenta un attacco alla memoria storica. Secondo l'organizzazione, questa decisione si collega anche al convegno tenutosi recentemente a Predappio, definito come una delle due facce di una stessa medaglia. La questione riguarda la sostenibilità finanziaria di questi siti e il modo in cui vengono tutelate le testimonianze del passato.

"Il taglio dei fondi ai luoghi della Memoria della Resistenza e il convegno di Predappio sono due facce della stessa medaglia. Quello che notiamo è una tendenza, in atto ormai da tempo, che mira a svilire o confondere la memoria della lotta partigiana che sconfisse il nazifascismo e che è alla base della nostra Costituzione". Andrea Marchi (nella foto), vicepresidente del Comitato regionale per le onoranze ai Caduti di Marzabotto, è indignato e preoccupato. Il taglio da 2,5 a 1,8 milioni deciso dal ministero della Cultura ai fondi per i cinque luoghi della Memoria, fra cui Marzabotto, e il convegno che si terrà a Predappio il 25 Aprile dal titolo La fine dell’antifascismo, con Forza Nuova in prima linea, sono per lui segnali "inquietanti, da non sottovalutare".🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Comitato di Marzabotto: "Riducendo i fondi si uccide la Memoria"

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