Camion sbanda tampona un' auto e si ribalta | tre persone ferite e strada chiusa per i soccorsi

Da ravennatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente stradale si è verificato nel Ravennate coinvolgendo un camion che ha perso il controllo, sbattendo contro un'auto e rimanendo poi capovolto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, che hanno prestato assistenza a tre persone rimaste ferite. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso e rimuovere i mezzi coinvolti. La giornata si è contraddistinta per altri due episodi di cronaca stradale nella zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una giornata nera sulle strade del Ravennate, dopo l'investimento di una donna in città e l'uscita di strada di un'auto in via Sant'Alberto, si conta un altro incidente stradale con un totale di tre persone ferite. Stavolta l'episodio è avvenuto poco dopo le 12 in via Bollana, nel rettilineo tra. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Camion carico di gas tampona una cisterna e si rovescia sull'A4

Video Camion carico di gas tampona una cisterna e si rovescia sull'A4

Sullo stesso argomento

Avellino, auto sbanda e si ribalta sulla Bonatti: strada chiusa, Vigili del Fuoco in azioneAvellino — Un incidente stradale si è verificato lungo la Bonatti, ad Avellino, dove un’unica vettura ha perso il controllo finendo contro il guard...

Incidente tra due auto sulla Postumia: tre persone ferite, di cui due gravi. Strada chiusa e traffico in tiltFONTANIVA (PADOVA) - Incidente tra due auto lungo la strada regionale Postumia: lo scontro è avvenuto poco dopo le 16.

camion sbanda tampona unAuto tampona un camion e prende fuoco, un morto in A4(ANSA) - SAN DONA', 20 MAG - Una persona è morta a causa di un grave incidente avvenuto sull'autostrada A4, nel tratto a tre corsie tra Meolo e San Donà, in direzione Trieste. Il sinistro si è verific ... msn.com

Camion tampona un bus, oltre 10 feriti a Parma, nessuno graveUna decina di persone sono rimaste ferite, nessuna in modo grave, in un incidente stradale avvenuto a Parma, via Mantova, poco prima delle 8. Un camion ha tamponato un autobus: a parte il conducente ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web