Camion sbanda tampona un' auto e si ribalta | tre persone ferite e strada chiusa per i soccorsi
Un incidente stradale si è verificato nel Ravennate coinvolgendo un camion che ha perso il controllo, sbattendo contro un'auto e rimanendo poi capovolto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, che hanno prestato assistenza a tre persone rimaste ferite. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso e rimuovere i mezzi coinvolti. La giornata si è contraddistinta per altri due episodi di cronaca stradale nella zona.
Una giornata nera sulle strade del Ravennate, dopo l'investimento di una donna in città e l'uscita di strada di un'auto in via Sant'Alberto, si conta un altro incidente stradale con un totale di tre persone ferite. Stavolta l'episodio è avvenuto poco dopo le 12 in via Bollana, nel rettilineo tra. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Camion carico di gas tampona una cisterna e si rovescia sull'A4
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