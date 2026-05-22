Camion sbanda tampona un' auto e si ribalta | tre persone ferite e strada chiusa per i soccorsi

Un incidente stradale si è verificato nel Ravennate coinvolgendo un camion che ha perso il controllo, sbattendo contro un'auto e rimanendo poi capovolto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, che hanno prestato assistenza a tre persone rimaste ferite. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso e rimuovere i mezzi coinvolti. La giornata si è contraddistinta per altri due episodi di cronaca stradale nella zona.

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