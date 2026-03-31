Avellino auto sbanda e si ribalta sulla Bonatti | strada chiusa Vigili del Fuoco in azione

Un'auto ha perso il controllo sulla strada Bonatti, ad Avellino, e si è ribaltata contro il guard rail. La strada è stata chiusa al traffico mentre i Vigili del Fuoco intervenivano sul posto per soccorrere i coinvolti. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle condizioni delle persone a bordo o sulle cause dell’incidente.

Avellino — Un incidente stradale si è verificato lungo la Bonatti, ad Avellino, dove un’unica vettura ha perso il controllo finendo contro il guard rail e ribaltandosi. A bordo dell’auto, secondo quanto riferito, vi era un ragazzo 26enne. Il veicolo, che procedeva in direzione cimitero, provenendo dalla zona dello stadio, ha sbandato subito dopo la galleria, andando a impattare contro la barriera di protezione fino a sfondarla e capovolgersi. A seguito dell’incidente, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Avellino, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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