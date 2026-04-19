Un incidente tra due auto si è verificato poco dopo le 16 lungo la strada regionale Postumia, vicino a Fontaniva. Tre persone sono rimaste ferite, due delle quali in modo grave. La strada è stata chiusa al traffico, causando disagi e code nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e rimuovere i mezzi coinvolti. La circolazione rimane sospesa mentre si svolgono le operazioni di emergenza.

FONTANIVA (PADOVA) - Incidente tra due auto lungo la strada regionale Postumia: lo scontro è avvenuto poco dopo le 16.30 di oggi, domenica 19 aprile, all'altezza di Fontaniva. Il bilancio è di tre persone ferite, di cui due in codice rosso. I soccorsi I vigili del fuoco del distaccamento di Cittadella sono intervenuti sul posto e hanno estratto le persone ferite dalle lamiere, insieme al personale sanitario. Sul luogo dello scontro è giunto anche l'elisoccorso di Padova. I carabinieri sono arrivati sul posto per i rilievi del caso e per la gestione della viabilità, che risulta fortemente compromessa. Pesanti sono, infatti, le ripercussioni sul traffico: la strada è chiusa in entrambi i sensi di marcia.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incidente tra due auto sulla Postumia: tre persone ferite, di cui due gravi. Strada chiusa e traffico in tilt

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