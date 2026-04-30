Negli ultimi giorni, il Comando dei Vigili del Fuoco di Perugia ha segnalato un aumento delle richieste di intervento da parte dei cittadini per sciami di api, vespe e altri imenotteri, soprattutto in abitazioni e aree circostanti. La loro presenza ha portato a chiamate che, secondo le comunicazioni ufficiali, riguardano esclusivamente emergenze reali. Per le situazioni di sciami di api, si consiglia di contattare direttamente gli apicoltori.

Negli ultimi giorni il Comando dei Vigili del Fuoco di Perugia ha registrato un aumento significativo delle richieste di intervento da parte dei cittadini per la presenza di sciami di api, vespe e altri insetti, soprattutto in abitazioni private e aree di pertinenza. Una situazione che ha portato le autorità a diffondere una comunicazione ufficiale per chiarire criteri e modalità di intervento del Corpo Nazionale. Secondo quanto precisato, gli interventi dei Vigili del Fuoco in caso di insetti appartenenti alla famiglia degli imenotteri non rientrano tra le attività ordinarie di soccorso tecnico urgente. Il loro impiego, infatti, è previsto esclusivamente in presenza di condizioni di reale e immediato pericolo per l’incolumità delle persone, secondo linee guida stabilite a livello ministeriale.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Vigili del Fuoco: “Solo emergenze reali per imenotteri, per gli sciami di api rivolgersi agli apicoltori”

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