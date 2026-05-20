Api in FVG la sfida tra clima e pesticidi | l’allarme degli apicoltori

Gli apicoltori del Friuli Venezia Giulia segnalano un aumento delle difficoltà per le api, legato alla presenza di pesticidi nei giardini privati. La questione riguarda l’impatto di queste sostanze sulla salute degli alveari e sulla loro capacità di sopravvivere. La discussione si concentra sulla proporzione di pesticidi utilizzati nelle aree residenziali e sugli effetti diretti che questi prodotti potrebbero avere sulle colonie di api. La preoccupazione riguarda anche la diffusione di queste sostanze in ambiente urbano e rurale.

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? Domande chiave Come influiscono i pesticidi nei giardini privati sulla sopravvivenza degli alveari?. Perché la primavera anomala sta distruggendo la produzione di miele locale?. Quali azioni concrete possono i cittadini fare per salvare la biodiversità?. Cosa rischia l'economia del territorio se scompaiono le api friulane?.? In Breve Resilienza alveari permette produzione fino a 15 kg di miele di acacia per unità.. Clima anomalo penalizza specificamente produzioni di miele di ciliegio e di tarassaco.. Cittadini possono mitigare carenza habitat seminando fiori amici nelle aree verdi private.. Consumo di miele a chilometro zero tutela l'identità gastronomica dei borghi friulani. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Api in FVG, la sfida tra clima e pesticidi: l’allarme degli apicoltori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Vigili del Fuoco: “Solo emergenze reali per imenotteri, per gli sciami di api rivolgersi agli apicoltori”Negli ultimi giorni il Comando dei Vigili del Fuoco di Perugia ha registrato un aumento significativo delle richieste di intervento da parte dei... Salvare le api dai pesticidi: la guida per creare rifugi sui balconi? Domande chiave Quali alimenti mediterranei rischiano di sparire dalle nostre tavole? Come possono i balconi urbani diventare rifugi per gli...