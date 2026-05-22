Calo demografico l' organico dei docenti non verrà tagliato

Nonostante il calo della popolazione scolastica, l’organico dei docenti nella provincia di Latina rimarrà invariato. La decisione è stata comunicata dalla Gilda degli insegnanti, che ha espresso soddisfazione per l’assenza di tagli annunciata dal Ministero dell’Istruzione e dell’Merito e dall’Ufficio scolastico regionale. La scelta riguarda tutti i livelli di istruzione, mantenendo le attuali assegnazioni di personale docente senza riduzioni. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali delle autorità scolastiche locali e nazionali.

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