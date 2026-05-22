Calendario scolastico 2026 2027 ufficiale | date feste con una novità e ponti
È stato reso pubblico il calendario scolastico ufficiale per l'anno 20262027, approvato dalla giunta regionale. Il documento elenca le date di inizio e fine delle lezioni, le festività nazionali e regionali, e include anche una novità riguardante i ponti e le vacanze. La pubblicazione del calendario permette alle scuole e alle famiglie di pianificare con anticipo le attività e le ferie. Le date stabilite sono state rese note ufficialmente dopo il via libera dell’ente competente.
Ufficiale il nuovo calendario scolastico 20262027. Ecco tutte le date e le festività previste il prossimo anno dopo l'approvazione da parte della giunta regionale della Liguria. Calendario scolastico 20262027, le dateLa prima campanella nelle scuole di ogni ordine e grado in Liguria suonerà. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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