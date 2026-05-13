È stato pubblicato il calendario ufficiale dell'anno scolastico 202627, con inizio previsto per il 7 settembre. Tra le informazioni fornite, ci sono le date di inizio delle lezioni e i giorni di sospensione, tra cui i ponti e le festività. La pianificazione delle scuole si basa su queste date, che determinano il ritorno in classe e le pause programmate durante l'anno.

Le Regioni hanno fissato le date di inizio e fine del calendario scolastico 2026-2027, definendo anche il piano di festività e ponti. La prima campanella suonerà il 7 settembre a Bolzano, per poi coinvolgere il resto d’Italia entro il 17 settembre, mentre la chiusura è prevista tra l’8 e il 10 giugno 2027. Nonostante il ritorno del 4 ottobre come festa nazionale, il calendario delle sospensioni sarà influenzato da diverse ricorrenze domenicali. Quando inizia e finisce la scuola nel 2026-2027? Il calendario delle festività Quando è la festa di San Francesco Quando inizia e finisce la scuola nel 2026-2027? Il prossimo anno scolastico vedrà una ripartenza scaglionata lungo la penisola.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Calendario scuola 2026-2027 ufficiale, chi tornerà per primo in aula e tutti i ponti previsti per le feste

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Calendario scolastico 2026-2027, feste e ponti: delusione per gli studenti italianiIl calendario scolastico 2026-2027 sta prendendo forma in questi giorni, con le Regioni impegnate a comunicare, una dopo l’altra, le date di inizio...

Ecco le date del calendario scolastico 2026/2027: le domeniche “bruciano” festività e ponti, ma non per tuttiI primi a rientrare in classe saranno, come di consueto, gli studenti di Bolzano: per loro la campanella il prossimo anno suonerà lunedì 7 settembre.

Temi più discussi: Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola a settembre: le date per regione [AGGIORNATO]; Calendario scolastico 2026-2027 nazionale e regionale: date, ponti, festività e altre chiusure; Il calendario scolastico 2026-2027; Via libera al calendario scolastico.

Scuola, si torna in classe il 16 settembre 2026: approvato il calendario scolastico lucano 2026-2027 x.com

Scuola, ecco il calendario 2026/2027. Debutta la festa di San Francesco ma è di domenicaLa prima campanella suonerà tra il 7 e il 17 settembre. L’ultima tra l’8 e il 10 giugno. Pochi i ponti: le festività cadono quasi tutte nel weekend ... repubblica.it

Calendario scolastico 2026/2027: date di apertura, chiusura, vacanze e pontiQuando inizia la scuola a settembre 2026? Ecco il calendario regione per regione con l’elenco completo di ponti, vacanze di Pasqua e chiusura estiva. msn.com