In Toscana, il primo fine settimana con temperature elevate è causato dall’anticlone africano che sta investendo la regione. Le previsioni indicano che il caldo continuerà ad aumentare, con mercoledì 27 maggio che sarà il giorno più caldo della settimana. Già da oggi, 22 maggio 2026, si avverte un clima tipicamente estivo, con temperature che superano i valori medi di questo periodo dell’anno. Fenomeni come ondate di calore sono più frequenti in piena estate, ma questa volta si verificano in maggio.

FIRENZE – Un’ondata di calore, con fenomeni che in genere si vedono a luglio. Così le previsioni degli esperti sul weekend che sta per arrivare, anche se già da oggi, 22 maggio 2026, è già estate anticipata. Entro domenica 24 maggio si raggiungeranno temperature alte fuori stagione in diverse regioni, con ilCentro-Nord a fare da capofila. La Spezia toccherà i 32 gradi, mentre 31 sarà la massima di gran parte della Pianura Padana, della Toscana, della Sardegna e del Lazio (inclusa Roma). Il vero apice di questa prima ondata di calore del 2026 è atteso per la prossima settimana. La giornata campale, in particolare, secondo le prime indicazioni, dovrebbe essere mercoledì 27 maggio, quando siformerà un vero e proprio “triangolo bollente” tra il Basso Piemonte, l’Emilia e la Lombardia orientale. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Caldo in Toscana: primo fine settimana bollente con l’anticlone africano. E mercoledì 27 sarà peggio

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