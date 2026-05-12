Questa settimana in Sicilia si alternano giornate di caldo intenso, con temperature provenienti dall'Africa, e momenti di pioggia. La perturbazione prevista per il weekend dovrebbe interessare l’isola, ma ancora non ci sono dettagli precisi sulle date esatte. Tra mercoledì e giovedì, si prevedono acquazzoni concentrati in alcune aree, senza ulteriori indicazioni sui territori coinvolti. Le condizioni meteo continuano a cambiare nel corso dei prossimi giorni.

? Domande chiave Quando colpirà esattamente la Sicilia la perturbazione prevista per il weekend?. Dove si concentreranno gli acquazzoni tra mercoledì e giovedì?. Come influirà il brusco calo termico sulle colture dei borghi agricoli?. Perché il tempo cambierà drasticamente dopo la tregua di metà settimana?.? In Breve Mercoledì acquazzoni al Messinese con temperature tra 23 e 25 gradi.. Giovedì calo termico tra 20 e 22 gradi a Palermo e Messina.. Sbalzi termici tra 28 e 20 gradi impattano colture e attività locali.. Sabato l'instabilità aumenterà con un nuovo fronte perturbato sull'isola.. Il promontorio anticiclonico che domina il Mediterraneo porterà aria calda dal Nord Africa verso, mantenendo il tempo stabile e soleggiato per gran parte della settimana, secondo le previsioni di Francesco Nucera di.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia tra caldo africano e piogge: ecco il meteo della settimana

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