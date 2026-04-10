Caldo anomalo e sole ma il weekend cambia tutto | tornano piogge

Fino a sabato il tempo si mantiene caldo e soleggiato, con temperature vicine a quelle estive. Tuttavia, nel corso del weekend, una perturbazione interesserà diverse regioni, portando piogge, nuvole e venti di Scirocco. Le aree più colpite saranno il Nordovest e le isole, dove sono attese condizioni meteorologiche più instabili.

Roma - Clima quasi estivo fino a sabato sull’Italia, poi una perturbazione porterà nuvole, piogge e venti di Scirocco soprattutto al Nordovest e sulle isole. L’Italia vive una fase dominata dall’anticiclone, con condizioni di tempo stabile e temperature insolitamente elevate, più simili a quelle di maggio che non alla normale climatologia di aprile. Tuttavia, secondo le ultime analisi dei modelli meteo, questo equilibrio è destinato a modificarsi già nel corso del fine settimana, con il ritorno di una maggiore variabilità. Fino a sabato, il quadro meteorologico resterà in gran parte favorevole, con sole prevalente e solo occasionali passaggi di nubi alte o stratificate, generalmente senza conseguenze significative. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Caldo anomalo e sole, ma il weekend cambia tutto: tornano piogge Leggi anche: Meteo, l’anticiclone africano sarà il padrone del weekend: sole e caldo anomalo su mezza Italia, mentre in Piemonte e Liguria previste piogge Leggi anche: Meteo, cambia tutto nel weekend: tornano piogge e temporali al Centro-Sud Hang's mother and Nhat's mother had a conflict over the pond, and Mui stopped them Temi più discussi: Meteo: Pasqua con tanto sole e caldo anomalo! Picchi vicini ai 25 gradi; Meteo, previsioni della settimana regione per regione: caldo anomalo e anticipo d'estate con temperature fino a 25 gradi, da venerdì...; La Pasqua porta un anticipo d’estate in Sardegna: sole e caldo anomalo fino a venerdì; Meteo: l'anticiclone rilancia la Primavera con sole e caldo anomalo, ma da questa data cambia tutto. Caldo anomalo per il weekend poi le temperature scendono di 10°La fase più attiva del maltempo è attesa all'inizio della prossima settimana quando le temperature sono destinate a crollare ... corrierenazionale.it Meteo, ancora sole e caldo anomalo poi si cambia: le previsioniTempo stabile sull'Italia grazie all'alta pressione: valori sopra le medie. Da domenica fase di maltempo e calo termico. Le previsioni meteo del 10-11 aprile ... meteo.it Stop al caldo anomalo, sul Piemonte torna la pioggia x.com Insiste il caldo anomalo sull'Italia: le previsioni meteo per venerdì 10 aprile - facebook.com facebook