Calderoli smentisce Salvini | Si vota a ottobre 2027
Roberto Calderoli ha confermato che le elezioni si terranno a ottobre 2027, escludendo la possibilità di un voto anticipato. La dichiarazione arriva in risposta alle dichiarazioni di Matteo Salvini, che aveva ipotizzato un voto prima della fine della diciannovesima legislatura. Calderoli ha precisato che, secondo le sue affermazioni, non ci saranno elezioni prima di quella data. La comunicazione interrompe le voci di un possibile anticipo elettorale, confermando la data prevista per il voto.
Niente voto prima della fine della diciannovesima legislatura. Roberto Calderoli utilizza parole notte per escludere l'ipotesi di voto anticipato evocata dal suo segretario Matteo Salvini. Il "papà" dell'Autonomia differenziata crede quindi che il governo Meloni andrà avanti anche nei prossimi. 🔗 Leggi su Today.it
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