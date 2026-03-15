Calciomercato Milan idea Kim per la difesa | svelata la strategia per l’assalto in estate al Bayern Monaco

Il Milan sta pianificando un possibile acquisto per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione, e tra i nomi più caldi c’è quello di un difensore sudcoreano che attualmente gioca con il Bayern Monaco. La dirigenza rossonera ha individuato questa opzione come prioritaria e sta valutando le modalità per portarlo a Milano durante il calciomercato estivo. La strategia è ancora in fase di definizione.

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