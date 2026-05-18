Il tecnico che ha vinto la Champions League si è incontrato con il presidente del club per discutere del futuro. Nel frattempo, il suo collega al Napoli, dopo aver accumulato dieci risultati utili consecutivi, si trova in difficoltà e si cercano soluzioni. La situazione tra i due allenatori resta incerta, con dubbi ancora aperti sul loro ruolo e le prossime mosse da adottare. I colloqui tra le parti continuano per definire le rispettive posizioni.

Uno la Champions l’ha conquistata aritmeticamente; l’altro, invece, clamorosamente se la sta vedendo sfilare dalle mani dopo 10 risultati utili consecutivi. E il prolungamento di contratto non conta, forse; come non conta nemmeno sapere che l’altro, invece, è ancora legato per un anno alla sua società. Conte e Spalletti: gli incroci del loro passato si sprecano; i nodi sul loro futuro sono (di nuovo) tutti da sciogliere. Soprattutto nei momenti così convulsi di questa fine stagione che apre a scenari tutti nuovi e clamorosi. E lo si può capire dal postpartita. Qui Spalletti Prima di tutto, Juventus – Fiorentina. Un 2-0 subìto in casa che è stato una doccia gelata, ghiacciata, per la corsa Champions che ora si complica in modo forse irrimediabile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Spalletti si rimette in discussione: vertice con Elkann. Conte-Napoli, nuovi dubbi sul domani: il futuro dei due allenatori è ancora incerto

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