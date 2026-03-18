Calciomercato Juve | il Napoli piomba sul grande obiettivo dell’estate bianconera Sarà duello

Il Napoli si è fatto avanti per un giocatore che la Juventus aveva individuato come obiettivo principale questa estate. La trattativa tra le due società sta entrando nel vivo, con i nerazzurri che hanno mostrato interesse ufficiale. La decisione finale dipenderà dagli sviluppi delle prossime settimane, mentre le parti coinvolte stanno valutando le rispettive offerte e condizioni. La situazione resta molto dinamica e in continua evoluzione.

David alimenta i dubbi Juve, non tutti nel club sono convinti della cessione: «Non è che torna a segnare 25 gol?» Bernardo Silva alla Juve, Moretto assicura: «Vi posso garantire che.». Importante conferma Puczka dalla Next Gen alla Prima Squadra? Il club pensa a lui come futuro vice Cambiaso Juventus Women, prima intervista per Rasmussen: «Chiamata Juve quasi surreale. Ultimi giorni movimentati, ora darò il meglio» Caruso: «Tristezza e paura quando ho lasciato la Juventus Women. Ma lo rifarei» Juventus Women, Champions a rischio: ma si va avanti con Canzi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: il Napoli piomba sul grande obiettivo dell’estate bianconera. Sarà duello Articoli correlati Tardelli verso Juve Napoli: «Sarà un duello appassionante tra Spalletti e Conte. Con una sconfitta bianconera succederebbe questo» Tonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Calciomercato Juve, duello con il Napoli: se Mateta resta bloccato, lui diventa il primo obiettivo. Le ultimissimeCalciomercato Juve, duello con il Napoli: se Mateta resta bloccato, lui diventa il primo obiettivo. Altri aggiornamenti su Calciomercato Juve Temi più discussi: ?? Juve, David tra Marsiglia e Premier! McTominay torna in Inghilterra?; Juve, Jonathan David in bilico: possibile cessione senza miracoli di fine stagione. Spunta il Marsiglia; Calciomercato Juventus, urge un portiere: occasione in Premier; Calciomercato Serie A – Juventus su Keinan Davis: contromossa Udinese. Conte, macché Juventus. Il mister sogna Napoli, ma a queste condizioniMancano nove giornate al termine del campionato e i giochi sono ancora apertissimi per quello che concerne la zona alta della classifica. Se l'Inter ha quasi ipotecato la conquista dello scudetto, la ... msn.com Milan, Napoli, Roma, Juventus, Atalanta e Como in lotta per la Champions League: i calendari a confrontoSenza dimenticare che la Roma è impegnata pure in Europa League, mentre in Champions ci sono Juventus e Atalanta, ancora in corsa anche in Coppa Italia così come il Como. In caso di arrivo a pari ... calciomercato.com Zirkzee apre, il calciomercato Juve si accende: valigie fatte a Manchester, con lo United è finita - facebook.com facebook #Zirkzee apre, il calciomercato #Juve si accende: valigie fatte a Manchester, con lo United è finita x.com