I Guardiani della Rivoluzione iraniani hanno dichiarato di aver lanciato un missile contro la portaerei americana Abraham Lincoln. L’attacco è stato annunciato ufficialmente dall’ente militare iraniano, che ha inoltre negato che ci siano colloqui o negoziati in corso con gli Stati Uniti. La notizia arriva in un momento di tensione tra i due paesi, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli sull’incidente.

I Guardiani della Rivoluzione iraniani hanno annunciato di avere lanciato un missile contro la portaerei americana Abraham Lincoln. “Un missile da crociera terra-mare della Marina iraniana ha preso di mira la Uss Abraham Lincoln”, si legge in una nota diffusa dai media iraniani con le immagini del lancio. La notizia è stata diffusa mercoledì dalle agenzie iraniane Fars e Mehr, che citano fonti dell’Ufficio stampa dell’Esercito. Secondo quanto riferito, l’unità navale americana sarebbe stata presa di mira nel Golfo Persico. Le autorità iraniane parlano di un attacco condotto con missili “Qadir”, impiegati dalla Marina della Repubblica islamica, e affermano che il gruppo d’attacco della portaerei sarebbe stato costretto a modificare la propria posizione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’Iran colpisce la Lincoln e nega qualsiasi esistenza di negoziato

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