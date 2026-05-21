Trattative Angella vicino alla rescissione Gemello in uscita | serve un giovane
Le trattative legate alla rosa della squadra sono in corso, con il direttore generale impegnato a risolvere alcune questioni ancora aperte. Angella si sta avvicinando alla rescissione del contratto, mentre il gemello della stessa posizione è in uscita. Per sostituirlo, si cerca un giocatore giovane. Hernan Borras sta seguendo da vicino le trattative e le decisioni riguardano principalmente gli elementi dell’organico della stagione precedente.
Hernan Borras è in prima linea per risolvere le questioni spinose. Il dg biancorosso sta trattando alcune situazioni in merito all’organico della passata stagione. Il dirigente del Perugia sta trattando con Gabriele Angella la rescissione del contratto. Il capitano del Perugia ha ancora un anno di contratto, nelle ultime stagione ha spesso fatto i conti con qualche problema fisico che lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco, comunque vicino alla squadra. Già due stagioni fa Massimiliano Santopadre aveva trattato con il centrale, proponendogli una soluzione alternativa all’interno del club. Ma Angella aveva scelto di scendere ancora in campo e lo ha fatto per altre due stagioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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