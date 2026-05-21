Trattative Angella vicino alla rescissione Gemello in uscita | serve un giovane

Le trattative legate alla rosa della squadra sono in corso, con il direttore generale impegnato a risolvere alcune questioni ancora aperte. Angella si sta avvicinando alla rescissione del contratto, mentre il gemello della stessa posizione è in uscita. Per sostituirlo, si cerca un giocatore giovane. Hernan Borras sta seguendo da vicino le trattative e le decisioni riguardano principalmente gli elementi dell’organico della stagione precedente.

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