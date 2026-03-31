Il Napoli sta valutando la possibilità di rescindere il contratto con Romelu Lukaku. La situazione tra il club e l’attaccante belga si è complicata dopo un comunicato ufficiale della società. La questione riguarda le modalità di gestione del rapporto contrattuale e le recenti tensioni tra le parti. La decisione finale non è ancora stata comunicata ufficialmente.

“Le carte in questo momento passano in mano agli avvocati. Il Napoli era stato chiaro sulla volontà di far tornare il giocatore. Il Napoli prende atto con questo comunicato della sua assenza e si riserva di prendere tutte le iniziative possibili per tutelare i propri interessi per quella che reputa una grave inadempienza contrattuale. Poi entriamo nei tecnicismi ed è più complicato. Ma ovviamente il Napoli può metterlo fuori rosa ma volendo ci sono anche gli estremi per una rescissione del contratto ma lì bisognerebbe adire vie legali ordinarie perché non c’è il collegio arbitrale per la Serie A”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Caso Lukaku: il Napoli valuta la rescissione del contratto

Articoli correlati

Napoli, Ugolini: «Caso Lukaku delicato, può finire anche con la rescissione»Napoli, Ugolini: «Caso Lukaku delicato, può finire anche con la rescissione»"> Il caso Lukaku continua a scuotere il Napoli e apre scenari sempre più...

Sul caso Lukaku il Napoli valuta “provvedimenti disciplinari”Tempo di lettura: < 1 minutoRomelu Lukaku non si è presentato all’allenamento del Napoli di stamattina.

Contenuti e approfondimenti su Caso Lukaku

Temi più discussi: Lukaku fuori rosa al Napoli? De Bruyne dice la sua; Lukaku-Napoli, è braccio di ferro: l'attaccante di Conte rischia il posto; Caso Lukaku, Garcia e De Bruyne scendono in campo al fianco di Big Rom; Caso Lukaku, Napoli furioso: potrebbe fare causa per danno di immagine.

Caso Lukaku, il Napoli prende ufficialmente posizione e annuncia provvedimentiIl mancato rientro dell'attaccante a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti è, di fatto, l'ultima goccia. msn.com

Cosa succede se il Napoli mette Lukaku fuori rosa? Il tema stipendio e il contratto collettivoSi accende lo scontro tra il club partenopeo e l’attaccante belga: la società valuta i provvedimenti disciplinari dopo che il centravanti non si è presentato all’allenamento. calcioefinanza.it

PROSEGUE IL 'CASO LUKAKU' : https://shorturl.at/6oZgv - facebook.com facebook

Caso Lukaku, due ipotesi per sostituirlo subito: le idee di Conte x.com