Il Messina Futsal va a Mazara del Vallo per trasformare il sogno A2 Élite in realtà

Sabato si gioca il match tra Mazara 2020 e Messina Futsal, decisivo per la classifica del torneo di Serie A2 di calcio a 5. La partita si svolge a Mazara del Vallo e rappresenta un momento chiave per le ambizioni della squadra ospite di raggiungere la promozione in A2 Élite. La sfida attira l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori presenti sul campo.

La partita contro il Mazara 2020, decisiva per la vittoria del torneo di Serie A2 di calcio a 5, è in programma sabato con inizio alle ore 18.00 Cresce l’attesa in vista del match Mazara 2020-Messina Futsal, in programma sabato, decisivo per la vittoria del torneo di Serie A2 di calcio a 5. Nell’ultima giornata della regular season, i giallorossi sono chiamati a coronare il sogno dell’intera stagione. La capolista del girone D, che ha due preziosi punti di vantaggio sul Marsala 2012, se la vedrà con un avversario di ottimo livello ed in corsa per un piazzamento nei playoff. Previsto un buon drappello di tifosi peloritani al seguito della... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Il Messina Futsal va a Mazara del Vallo per trasformare il sogno "A2 Élite" in realtà Articoli correlati Il Messina Futsal batte il Mazara 2020 e vola alla Final Four di Coppa ItaliaLa squadra giallorossa si è imposta per 3-1 nella finale del girone D della Serie A2 di calcio a 5, assicurandosi, così, la prestigiosa... Serie A2, il Messina Futsal presenta il laterale argentino Franco FloresIl Messina Futsal si è assicurato le prestazioni del giocatore argentino Franco Flores. Contenuti e approfondimenti su Messina Futsal Temi più discussi: Tabellino partita Marsala Futsal 2012 vs Messina Futsal; Russi-Formia, una finale di Coppa Italia per il double: battute Orange Futsal Asti e Messina nelle semi di A2; Il sogno del Messina Futsal si infrange in semifinale nella Final Four; Messina Futsal-Formia 3-8, Svanisce il sogno finale di Coppa Italia A2. La Coppa Italia va al Formia. Il Messina Futsal sabato si gioca la promozioneLa splendida avventura del Messina Futsal nella Final Four di Coppa Italia di Serie A2 di calcio a 5 è terminata in semifinale contro il Formia, che si è imposto per 8 a 3 al PalaTriccoli di Jesi. I ... messinasportiva.it Il Messina Futsal si arrende al Formia nella semifinale della Final Four di Coppa ItaliaLa forte squadra laziale si è imposta per 8 a 3 al PalaTriccoli di Jesi. Per i giallorossi a segno Saccone, Piccolo e Cruz Caropi ... today.it Asd Futsal Mazara 2020, ultima chiamata play off. Al Palazzetto arriva la capolista Messina Futsal https://www.primapaginamazara.it/futsal-mazara-ultima-chiamata-play-off-al-palazzetto-arriva-la-capolista-messina-futsal #futsalmazara #SerieA2Futsal #ilovefu - facebook.com facebook