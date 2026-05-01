Stagione Inda 2026 tra tradizione e innovazione

La stagione teatrale Inda del 2026 si presenta con un programma che combina rappresentazioni classiche e novità tecnologiche. Sono in programma quattro produzioni teatrali e una mostra dedicata all’intelligenza artificiale. Inoltre, ci sarà un festival rivolto ai giovani, con attività e spettacoli pensati per coinvolgere un pubblico più giovane. La proposta mira a mantenere viva la tradizione teatrale, introducendo elementi innovativi nel panorama culturale.

Con quattro produzioni, una mostra con l’intelligenza artificiale, un festival dei giovani con duemila studenti, il processo simulato e soprattutto 160mila presenze a una settimana dall’inizio, la 61esima stagione al Teatro Greco di Siracusa della Fondazione Istituto nazionale del dramma antico si presenta come una stagione da record. «Ad oggi, tra venduto e prenotato, sono state superate le 160 mila presenze. Alla stessa data lo scorso anno era stata raggiunta quota 129mila presenze» spiega il presidente della Fondazione Inda, il sindaco di Siracusa Francesco Italia. Aprirà l'8 maggio Alcesti di Euripide, diretta da Filippo Dini, nella traduzione di Elena Fabbro, con le musiche di Paolo Fresu che le eseguirà dal vivo proprio per il debutto dello spettacolo coprodotto con il Teatro Stabile del Veneto.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Stagione Inda 2026 tra tradizione e innovazione Siracusa capitale del teatro classico Notizie correlate Presentata la stagione Inda 2026, Giuli: “Tramanda il nostro futuro”(Adnkronos) – Le musiche di Paolo Fresu per l’'Alcesti' di Filippo Dini, 'Antigone' per l’atto finale del trittico tebano di Robert Carsen e poi la... Pizza, marketing e famiglia: scontro tra tradizione e innovazioneLa Compagnia Teatrale Luci della Ribalta di Cava de’ Tirreni porterà in scena lo spettacolo I Fratelli Margherita domenica 12 aprile alle ore 19. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La prossima stagione dell'Inda, l'Istituto Dramma Antico; Siracusa, il ritorno del mito: quattro nuove produzioni e un viaggio immersivo nella stagione 2026 dell’INDA -; Fondazione INDA e Ortea Palace Hotel: incontri con registi e attori e un percorso fotografico; Siracusa, via alla 61ª Stagione INDA: quattro grandi produzioni e mostre immersive. Stagione Inda 2026 tra tradizione e innovazioneAl Teatro Greco di Siracusa. Alcesti di Euripide, Antigone di Sofocle, I Persiani di Eschilo e l'Iliade di Omero. Quattro allestimenti d'eccezione che reinterpretano il mito ... gazzettadelsud.it Teatro Greco di Siracusa, la 61ª Stagione Inda punta in alto: quattro grandi produzioni, innovazione e record di bigliettiIl 21 giugno debutterà inoltre Metamorfosi di Ovidio, nuovo progetto speciale realizzato con gli allievi dell’Accademia Inda e dell’Accademia Peparini ... siracusanews.it Presentata oggi a Siracusa la nuova stagione di rappresentazioni classiche dell'Inda E presentato anche il Festival internazionale del teatro classico dei giovani che inizierà il 10 maggio al teatro greco di Akrai - facebook.com facebook