Pizza marketing e famiglia | scontro tra tradizione e innovazione

Domenica 12 aprile alle 19, la Compagnia Teatrale Luci della Ribalta di Cava de’ Tirreni presenterà lo spettacolo

La Compagnia Teatrale Luci della Ribalta di Cava de’ Tirreni porterà in scena lo spettacolo I Fratelli Margherita domenica 12 aprile alle ore 19.30 presso il Teatro Comunale di Carosino, in via Vittorio Veneto. L’evento si inserisce nel programma del Premio Nazionale di Teatro Città di Carosino, una rassegna che ha raggiunto la nona edizione sotto la direzione artistica di Davide Roselli e l’organizzazione di CarusTeatro Aps. Il festival ospita quest’anno sette diverse compagnie amatoriali provenienti da varie zone d’Italia, proponendo un costo del biglietto fissato a 6 euro per il pubblico. desidera assicurarsi un posto o necessita di maggiori dettagli, i riferimenti sono disponibili attraverso le pagine social della manifestazione oppure direttamente presso i locali di CarusTeatro Aps, situati in viale Risorgimento 32. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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