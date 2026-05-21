Domenica 24 maggio alle 20:45 si giocherà l'ultima giornata di Serie A, con la Juventus che affronterà il Torino nel Derby della Mole. La partita si svolgerà allo stadio di Torino e rappresenta l’atto conclusivo della stagione calcistica per entrambe le squadre. La gara avrà implicazioni sulla classifica finale e sulla qualificazione alle competizioni europee. La sfida si svolgerà in un momento di attesa per i tifosi e gli addetti ai lavori, con gli occhi puntati sull’esito di questa partita.

Domenica 24 maggio, alle ore 20:45, la Juventus scenderà in campo contro il Torino per l’ ultima giornata di campionato nel Derby della Mole. Per i bianconeri sarà l’ultima occasione per provare a cambiare il finale di una stagione complicata, anche se la qualificazione in Champions League non dipenderà solo dal loro risultato. Intanto, la possibile mancata qualificazione in Champions sta già influenzando il calciomercato della società. Cosa significa vincere il Derby della Mole?. Dopo la sconfitta contro la Fiorentina nella penultima giornata di campionato, la Juventus ha perso il terzo posto e la possibilità di blindare la qualificazione alla Champions League. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Ultima giornata di campionato: la Juve si gioca il Derby della Mole e la prossima stagione

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