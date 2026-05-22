cagliari la salvezza che diventa un atto di coraggio

Il Cagliari ha completato la propria salvezza, evitando la retrocessione dopo una stagione intensa. La squadra ha superato le difficoltà sul campo, garantendo la permanenza nel campionato. La conclusione della stagione segna un punto di svolta per il club, che ha affrontato numerosi ostacoli e ha raggiunto l’obiettivo finale. La vittoria finale è stata confermata dai risultati delle ultime partite e dai punti accumulati.

Una stagione che riscrive identità, ambizione e futuro del club rossoblù. Il Cagliari è salvo. Ma definirla una semplice salvezza sarebbe riduttivo, quasi offensivo. Questa è l’impresa del coraggio, la dimostrazione che scegliere una strada controcorrente può trasformarsi in un atto fondativo. La società lo ha fatto per prima, accettando a inizio stagione una scommessa che aveva il sapore dell’azzardo. Ha affidato la panchina a Fabio Pisacane, un esordiente tra i professionisti, un uomo che ha costruito la propria carriera sulla resilienza e che non ha esitato a gettare nella mischia un gruppo di ragazzi, chiedendo loro di sostenere il peso di un’intera città. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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