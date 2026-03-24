La strage del 2 agosto 1980 fu un atto terroristico spregiudicato che provocò la morte di tante persone innocenti. Le vittime provenivano da oltre 50 città italiane, eccetto 9 stranieri. All’epoca, durante il mese di agosto tutti partivano in vacanza e Bologna costituiva un importante nodo ferroviario. La stazione era affollatissima e la valigia contenente l’ordigno, abbandonata nella sala d’aspetto, non aveva destato alcun sospetto. Dopo l’esplosione i soccorso si attivarono subito; anche ferrovieri, taxisti, sacerdoti, passanti e molti giovani arrivarono volontariamente in stazione per offrire aiuto: con le proprie mani e senza protezioni scavavano nelle macerie alla ricerca delle vittime. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’atto di coraggio collettivo valse la Medaglia d’oro

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