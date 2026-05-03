Nel match tra Bologna e Cagliari terminato con un pareggio a 0-0, il VAR ha annullato una rete sia per i padroni di casa che per gli ospiti. La partita ha visto i sardi ottenere un punto che avvicina alla salvezza, mentre per il Bologna potrebbe rappresentare un'occasione persa in ottica europea. Gli uomini di Italiano hanno salutato definitivamente le speranze di qualificazione continentale.

di Francesco Spagnolo Bologna Cagliari 0-0, il VAR ha annullato una rete per parte. Un punto che serve di più agli ospiti che ai padroni di casa. Il resoconto del match. Il match tra felsinei e sardi si è concluso dopo una battaglia intensa durata ben oltre i novanta minuti regolamentari. Analizzando l’andamento di Bologna Cagliari, emerge una sfida caratterizzata da continui capovolgimenti di fronte, interventi del VAR e una tensione agonistica rimasta altissima fino al triplice fischio di Crezzini. La cronaca di Bologna Cagliari si apre subito con il brivido: n ei primi istanti di gioco, un gol annullato per parte (prima a Deiola e poi al Bologna dopo consulto video) ha immediatamente chiarito che nessuna delle due squadre avrebbe concesso sconti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bologna Cagliari 0-0, per i sardi un punto che avvicina ancora di più la salvezza. Gli uomini di Italiano dicono addio all’Europa?

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