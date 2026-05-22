Oggi la città di Cagliari si trova sotto un cielo soleggiato, mentre il mare sulla costa orientale si presenta mosso. Le onde si infrangono sulla battigia, creando un movimento evidente nell’acqua. Le previsioni indicano che il vento, di intensità moderata, continuerà a soffiare in modo debole durante le ore pomeridiane. Non sono previste variazioni significative nel movimento del mare o nelle condizioni del vento nel corso della giornata.

? Domande chiave Dove colpirà esattamente il mare mosso sulla costa orientale oggi?. Come influenzerà il vento deboli le attività all'aperto nel pomeriggio?. Quali cambiamenti termici dobbiamo aspettarci per il prossimo fine settimana?. Come cambieranno le abitudini quotidiane con questo improvviso rialzo termico?.? In Breve Venti da Nord-Est previsti nelle ore centrali del 22 maggio 2026.. Mare più mosso sulla costa orientale durante le ore di mezzogiorno.. Calma totale del vento attesa per le ore notturne del venerdì.. Rialzo termico influenza lavoratori all'aperto e gestione botteghe nei borghi.. Il cielo sopra Cagliari resta sereno questo venerdì 22 maggio 2026, con solo qualche leggera velatura che ha interessato le prime ore del mattino secondo i dati dell’agenzia Arpas Sardegna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cagliari, il sole scalda la città: mare mosso sulla costa orientale

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Cagliari in 50 Seconds: Sunrise Walk at Poetto Beach | Summer Vibes Italy

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