Mare mosso sulla costa toscana | prolungata l' allerta meteo

Sul tratto di mare lungo la costa toscana si registra un mare molto mosso a causa di correnti umide che mantengono condizioni di instabilità. La Protezione civile regionale ha deciso di prolungare l’allerta di codice giallo per la zona centro settentrionale, in particolare per il tratto a nord di Capraia, fino al pomeriggio di domani. La situazione richiede attenzione per le condizioni del mare e le possibili conseguenze lungo la costa.

Un flusso di correnti umide mantiene tempo instabile sulla Toscana. Per la giornata di domani, martedì, la Sala operativa della Protezione civile regionale, a causa del mare agitato a nord di Capraia fino al pomeriggio, ha prolungato l’allerta di codice giallo per la costa centro settentrionale.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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