La Russia in vetrina alla Biennale d’arte di Venezia

Alla Biennale di Venezia, il padiglione della Russia è stato riaperto, attirando l’attenzione di visitatori e media. La decisione di esporre opere e installazioni provenienti dalla Russia ha generato reazioni contrastanti, con alcune persone che esprimono preoccupazioni e altre che manifestano interesse. La riapertura ha portato in mostra le ultime creazioni artistiche del paese, suscitando discussioni sulla sua presenza alla manifestazione.

Dopo l’inizio delle guerra contro l’Ucraina, la Russia non ha più partecipato alla Biennale d’arte di Venezia. Il padiglione del paese, costruito nel 1914 dall’architetto Aleksej Šcusev, che avrebbe poi progettato il mausoleo di Lenin, a lungo ha avuto bisogno di un restauro. Tuttavia, dopo i lavori cominciati nel 2019 e finiti nel 2021 la Russia ha organizzato solo una mostra modesta, dedicata all’edificio. Durante la Biennale del 2022 il padiglione è invece rimasto chiuso. Gli artisti russi Kirill Savchenkov e Aleksandra Sukhareva non avevano partecipato a quell’edizione per protestare contro l’invasione dell’Ucraina, insieme al curatore lituano Raimundas Malašauskas. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - La Russia in vetrina alla Biennale d’arte di Venezia Articoli correlati Biennale Arte di Venezia, Russia non invitata: partecipa perché proprietaria di padiglione dal 1914?(Adnkronos) – La Russia non è stata invitata alla 61esima Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, che si svolgerà da sabato 9... Venezia, fondi Ue bloccati alla Biennale se partecipa la RussiaLa Biennale di Venezia rischia di perdere i finanziamenti europei a causa della partecipazione della Russia. Tutti gli aggiornamenti su La Russia in vetrina alla Biennale... Discussioni sull' argomento Padiglione russo, Pavlensky: La Biennale? Una vetrina per la propaganda. Sta agli artisti rovesciare le logiche di potere con l’arte; Shevchenko: Che errore riammettere la Russia. Non immagino l'Italia fuori dai prossimi Mondiali; Shevchenko: Che errore riammettere la Russia alle Paralimpiadi. In Ucraina per colpa della guerra rischiamo di perdere una generazione; Biennale, caos per il sì ai russi. Giuli: Via la consigliera del Mic. La vetrina dei libri. I sei scelti da HuffpostIscriviti alla newsletter Vetrina dei libri per ricevere in anteprima, ogni sabato, i consigli di Mattia Feltri e della redazione di Huffpost sulle ... huffingtonpost.it L'oleodotto Druzhba torna operativo, trasporta petrolio dalla Russia all’Europa orientale: perché è importante - facebook.com facebook Il ministro dei Trasporti suggerisce di rivalutare il petrolio della Russia, altrimenti "aumentano i costi anche per tutto quello che troviamo in negozio o al supermercato". x.com