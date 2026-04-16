A Montemesola si terrà domani, 17 aprile, una manifestazione per commemorare l’80° anniversario della liberazione dei prigionieri del campo “Sant’Andrea”, conosciuto anche come “Campo S”. L’evento, organizzato per ricordare il periodo storico durante la Seconda guerra mondiale, si svolgerà con una mostra dedicata alla memoria di quei giorni e alle persone che vi furono internate. La giornata si inserisce nelle iniziative di valorizzazione della storia locale legata a quegli eventi.

Tarantini Time Quotidiano Una giornata dedicata alla memoria storica si terrà a Montemesola domani 17 aprile, in occasione dell’ottantesimo anniversario della liberazione degli internati nel campo di prigionia “Sant’Andrea”, noto anche come “Campo S”, attivo durante la Seconda guerra mondiale. L’iniziativa è promossa dal Comune di Montemesola insieme all’Università della Terza Età di Crispiano APS, con l’obiettivo di valorizzare e diffondere una pagina di storia profondamente legata al territorio. Al centro dell’evento l’inaugurazione della mostra video fotografica “Sui passi della Memoria – A 80 anni dal Campo Sant’Andrea”, che sarà allestita nella Sala consiliare e resterà visitabile fino al 24 aprile.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Montemesola, una mostra per ricordare il Campo Sant’Andrea a 80 anni dalla liberazione

Notizie correlate

Sant'Andrea apre il museo e la mostra dei bozzetti per le nuove tessereArezzo, 28 gennaio 2026 – Il Museo di Porta Sant’Andrea (MuSA) apre nelle domeniche della Fiera Antiquaria di Arezzo.

Leggi anche: Alle 15 in via Libero Battistelli la cerimonia per ricordare Andrea Tattini. ’Tatto’, oggi l’intitolazione del campo