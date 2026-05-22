Le forze dell’ordine stanno conducendo perquisizioni in un luogo ritenuto un rifugio segreto, noto come “tugurio”, collegato a Messina Denaro. Sono in corso verifiche per individuare la posizione precisa di questo nascondiglio. Durante le operazioni sono stati trovati diari privati nella casa di una sorella, i cui contenuti sono ora oggetto di analisi. Sono ancora sconosciute le informazioni specifiche contenute nei diari o le eventuali prove raccolte sul luogo.

? Domande chiave Dove si nascondeva esattamente il rifugio segreto chiamato tugurio?. Cosa rivelano i diari privati ritrovati nella casa della sorella?. Perché le sorelle di Messina Denaro sono state coinvolte nell'inchiesta?. Come faceva il boss a comunicare con la sua compagna?.? In Breve Perquisizioni presso l'abitazione e lo studio legale di Antonella Moceri a Campobello di Mazara.. Diari del boss con riferimenti a Malvina datati 10 novembre 2017 e 10 gennaio 2016.. Il gip ha respinto l'arresto per le sorelle Bice e Giovanna per mafia.. Ricerca del rifugio segreto basata su note scritte il 1° maggio 2016.. I magistrati di Palermo hanno condotto perquisizioni presso l’abitazione e lo studio legale di Antonella Moceri, con l’obiettivo di individuare il cosiddetto tugurio utilizzato da Matteo Messina Denaro durante la sua latitanza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caccia al ‘tugurio’: perquisizioni per il rifugio di Messina Denaro

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