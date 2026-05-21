Sono state effettuate perquisizioni presso l'abitazione e lo studio di un'ex avvocata coinvolta in un’indagine. Le operazioni si sono concentrate su alcuni approfondimenti legati a un noto soggetto ricercato. Nel frattempo, il giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta di arresto nei confronti di alcune sorelle di questa persona, anch’esse coinvolte nelle indagini. Le attività investigative continuano a progredire senza ulteriori dettagli o sviluppi ufficiali.

Su ordine della Dda di Palermo, guidata dal procuratore Maurizio de Lucia, carabinieri e polizia hanno eseguito perquisizioni a casa di un'avvocatessa di Campobello di Mazara (Trapani), ora deceduta. La legale in passato ha assistito il boss Matteo Messina Denaro e alcuni suoi favoreggiatori. Le forze dell'ordine hanno perquisito, alla presenza del pm Gianluca De Leo, lo studio della donna, nel frattempo passato al figlio. L'avvocato non è indagato.,, A quanto riferiscono i media locali, carabinieri e polizia, pare a volto coperto e in tenuta da maxi operazione, hanno effettuato una serie di perquisizioni anche nell'abitazione della legale, scomparsa nei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Messina Denaro, perquisizioni a casa e nello studio della sua ex avvocata

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