Sequestri per 500 mila euro al favoreggiatore di Messina Denaro

I carabinieri del Ros hanno effettuato un’operazione nelle province di Milano, Brescia e Roma, sequestrando circa 500 mila euro al favoreggiatore di un noto latitante. Il provvedimento di sequestro di prevenzione è stato disposto dal Tribunale di Trapani – Sezione Misure di prevenzione. L’intervento si inserisce in un’indagine relativa alla rete di supporto all’uomo ritenuto coinvolto in attività criminali.

Operazione del Ros dei carabinieri nelle province di Milano, Brescia e Roma, dove è stato eseguito un provvedimento di sequestro di prevenzione disposto dal Tribunale di Trapani – Sezione Misure di prevenzione, per un valore complessivo di circa 500 mila euro. I beni sequestrati – un’abitazione, un’autovettura, conti deposito e polizze assicurative – sono riconducibili a un uomo attualmente detenuto per associazione di tipo mafioso, Massimo Gentile, 53 anni, già condannato a 10 anni di reclusione dal Gup del Tribunale di Palermo e ritenuto tra i presunti favoreggiatori della latitanza dell’ex capo della provincia trapanese di Cosa nostra, Matteo Messina Denaro. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sequestri per 500 mila euro al favoreggiatore di Messina Denaro Bonus Giovani da 500 euro al mese per nuove attività, 18 mila euro in 3 anni per Under 35: come fare domandaVerrà replicato anche nel 2026 il bonus giovani, la misura che riconosce fino a 500 euro al mese agli under 35 che avviano una nuova attività. Alghero, rinasce lo stadio Mariotti: al via i lavori da 500 mila euroAlghero si prepara a restituire alla comunità un simbolo dello sport cittadino: lo stadio Mariotti.