Business Plan Competition | undici idee per far nascere un’impresa

Una giuria composta da manager, docenti e rappresentanti di associazioni di categoria ha valutato undici progetti presentati da 33 studenti dell’Università Cattolica di Piacenza. I progetti, selezionati tra numerose idee, puntano a far nascere nuove imprese attraverso una competizione dedicata ai business plan. La fase di valutazione ha coinvolto un panel di esperti che ha esaminato le proposte imprenditoriali sviluppate dagli studenti, senza ulteriori dettagli sui risultati o sui premi assegnati.

Undici progetti ideati da 33 studenti dell’Università Cattolica di Piacenza e passati sotto la lente da una giuria composta da manager, docenti universitari e rappresentanti di associazioni di categoria. Sono i numeri che fotografano l’edizione 2026 della Business Plan Competition che, in. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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Business Plan Pitch Competition

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