Il tecnico del Napoli ha riaperto il tema degli investimenti sullo stadio e sul centro sportivo di proprietà della società. La richiesta di rassicurazioni riguarda le risorse destinate ai lavori e agli sviluppi infrastrutturali, elementi considerati fondamentali per il suo proseguimento sulla panchina. La questione è tornata all’attenzione dopo che il tecnico ha manifestato la volontà di avere certezze sul supporto economico della società.

Conte stadio Napoli, è di nuovo la questione centrale: il tecnico è tornato alla carica e per restare vuole rassicurazioni sugli investimenti della SscNapoli in stadio e centro sportivo di proprietà. A quanto si legge, Conte è tornato alla carica: per restare vuole anche rassicurazioni sugli investimenti della SscNapoli in stadio e centro allentamenti di proprietà. Già nell’estate 2025 il mister salentino aveva posto come condizione della permanenza il business plan o, come avrebbe detto Rafa Benitez, “el proyecto”. Il tema Conte stadio Napoli non è nuovo: già nell’estate 2025 il mister aveva posto come condizione il business plan. Ecco, perché la piazza del Napoli è da ormai più di dieci anni ferma alla casella di partenza, tra allenatori che scalpitano e un dialogo tra società e Comune che non decolla(per usare un eufemismo).🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - PODCAST – Da Benitez a Conte, la fissa degli allenatori per il business plan

Da Benitez a Conte, la fissa degli allenatori per il business plan

Notizie correlate

Da Benitez a Conte, la fissa degli allenatori per il business planConte stadio Napoli, è di nuovo la questione centrale: il tecnico è tornato alla carica e per restare vuole rassicurazioni sugli investimenti della...

Interrogazione sul business plan: "Piscina, il sindaco spieghi i tempi, i costi e la gestione"Tempi, costi e gestione futura della piscina geotermica in località Aiole finiscono al centro del dibattito politico.

Una raccolta di contenuti

Si parla di: Gazzetta: Con Benitez era utopia, con Sarri no: così è cambiato in pochi mesi la retroguardia del Napoli - CalcioNapoli24 | CN24; GRAFICO – C’è solo Sarri in Europa League: tre record già in tasca, polverizzati Mazzarri e Benitez! C'è un dato da capogiro per Higuain e Koulibaly - CalcioNapoli24 | CN24.

Da Benitez a Conte, la fissa degli allenatori per il business planConte chiede garanzie su stadio e centro sportivo di proprietà per restare a Napoli. Nella quinta puntata di Antifútbol analizziamo costi e benefici reali ... ilnapolista.it