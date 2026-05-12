Sciopero a Roma il 18 maggio | nel giorno del derby a rischio metro bus tram e treni
Il 18 maggio a Roma si terrà uno sciopero di 24 ore che coinvolgerà i trasporti pubblici gestiti da Atac, Cotral e Trenitalia. La giornata coincide con il giorno del derby, e durante l’intera giornata saranno a rischio metro, bus, tram e treni. La protesta interessa diverse aziende del settore e potrebbe causare disagi per i pendolari e chi si sposta in città.
Sarà un lunedì 18 maggio nero per i trasporti di Roma. Per 24 ore, infatti, incroceranno le braccia i lavoratori di Atac, Cotral e Trenitalia. A rischio, quindi, bus, metro, tram e treni della Capitale. Tra l’altro, lo stesso giorno si disputerà allo Stadio Olimpico, a meno di ulteriori modifiche.🔗 Leggi su Romatoday.it
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