Sciopero a Roma il 18 maggio | nel giorno del derby a rischio metro bus tram e treni

Il 18 maggio a Roma si terrà uno sciopero di 24 ore che coinvolgerà i trasporti pubblici gestiti da Atac, Cotral e Trenitalia. La giornata coincide con il giorno del derby, e durante l’intera giornata saranno a rischio metro, bus, tram e treni. La protesta interessa diverse aziende del settore e potrebbe causare disagi per i pendolari e chi si sposta in città.

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