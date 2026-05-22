Burnley-Wolverhampton domenica 24 maggio 2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici
Domenica 24 maggio 2026 alle ore 17:00 si disputerà la partita tra Burnley e Wolverhampton. Le due squadre sono già retrocesse da diverse settimane e occupano le ultime posizioni in classifica. La sfida rappresenta l’ultima occasione per entrambe di migliorare il proprio piazzamento e di evitare di concludere la stagione al fondo della graduatoria. Le formazioni e le quote delle scommesse sono state già rese note, mentre i pronostici indicano una partita senza obiettivi di classifica per entrambe le compagini.
La classifica non mente, Burnley e Wolverhampton sono matematicamente retrocessi da tempo però c’è ancora qualcosa che entrambi i club forse eviterebbero volentieri, ossia piazzarsi all’ultimo posto. I conti sono semplici da fare: se saranno i Wolves a vincere, supererebbero i rivali proprio sul filo di lana, altrimenti le cose resteranno come sono. La differenza. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
ENGLISH PREMIER LEAGUE TABLE TODAY | EPL WEEK 37 STANDINGS TABLE UPDATE 2026 MAN UNITED V FORREST
Sullo stesso argomento
Wolverhampton-Fulham (domenica 17 maggio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronosticiIl Wolverhampton è ormai retrocesso e ha perso cinque delle ultime sette ma volendo, alla vigilia di questa sua ultima partita casalinga in...
Wolverhampton-Fulham (domenica 17 maggio 2026 ore 16:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I Wolves possono ancora non arrivare ultimiIl Wolverhampton è ormai retrocesso e ha perso cinque delle ultime sette ma volendo, alla vigilia di questa sua ultima partita casalinga in...
Stasera in campo ? Dopo il successo di ieri dell'Arsenal sul Burnley, dovrà rispondere il Manchester City per rimandere la corsa al titolo all'ultimo turno. La formazione di Guaridola sarà ospite dell'ottimo Bournemouth nella sfida del Vitality Stadium. facebook
Se il Burnley perde le sue ultime 2 partite e i Wolves non ottengono almeno 4 punti, vedremo il peggior piazzamento al 19° posto nella storia della Premier League. A 2 partite dalla fine hanno 18 e 21 punti. Il punteggio più basso con cui un 19° posto ha mai c reddit