Domenica 24 maggio 2026 alle ore 17:00 si disputerà la partita tra Burnley e Wolverhampton. Le due squadre sono già retrocesse da diverse settimane e occupano le ultime posizioni in classifica. La sfida rappresenta l’ultima occasione per entrambe di migliorare il proprio piazzamento e di evitare di concludere la stagione al fondo della graduatoria. Le formazioni e le quote delle scommesse sono state già rese note, mentre i pronostici indicano una partita senza obiettivi di classifica per entrambe le compagini.

La classifica non mente, Burnley e Wolverhampton sono matematicamente retrocessi da tempo però c’è ancora qualcosa che entrambi i club forse eviterebbero volentieri, ossia piazzarsi all’ultimo posto. I conti sono semplici da fare: se saranno i Wolves a vincere, supererebbero i rivali proprio sul filo di lana, altrimenti le cose resteranno come sono. La differenza. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Burnley-Wolverhampton (domenica 24 maggio 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici

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