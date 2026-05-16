Wolverhampton-Fulham domenica 17 maggio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 17 maggio 2026 alle ore 16:00 si disputa l'incontro tra Wolverhampton e Fulham. Il Wolverhampton, che ha già subito la retrocessione, ha perso cinque delle ultime sette partite e si trova in una posizione difficile in classifica. Nonostante ciò, la squadra si prepara all'ultima partita casalinga di campionato con l'obiettivo di evitare l'ultimo posto. Entrambe le formazioni sono pronte a scendere in campo per questa sfida finale di stagione.

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Il Wolverhampton è ormai retrocesso e ha perso cinque delle ultime sette ma volendo, alla vigilia di questa sua ultima partita casalinga in campionato contro il Fulham, avrebbe ancora un traguardo per cui lottare: evitare l’ultimo posto. Al momento i Wolves sono proprio il fanalino di coda, ma il Burnley ha solo tre punti in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Wolverhampton-Fulham (domenica 17 maggio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Arsenal Set for Crucial Test Against Fulham in London Derby Sullo stesso argomento Everton-Sunderland (domenica 17 maggio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronosticiLa classifica di Premier League a due giornate dalla fine ci dice che l’Everton è 10° e il Sunderland 12°, staccato di un punto, con settimo posto...