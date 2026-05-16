Domenica 17 maggio 2026 alle ore 16:00 si gioca l’ultimo incontro stagionale tra Wolverhampton e Fulham. Il Wolverhampton, ormai retrocesso, ha perso cinque delle ultime sette partite e si trova in una posizione di classifica negativa. Nonostante la retrocessione, i Wolves mirano a evitare l’ultimo posto della classifica, obiettivo che potrebbe comunque raggiungere con una vittoria contro il Fulham. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati già annunciati.

Il Wolverhampton è ormai retrocesso e ha perso cinque delle ultime sette ma volendo, alla vigilia di questa sua ultima partita casalinga in campionato contro il Fulham, avrebbe ancora un traguardo per cui lottare: evitare l’ultimo posto. Al momento i Wolves sono proprio il fanalino di coda, ma il Burnley ha solo tre punti in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Wolverhampton-Fulham (domenica 17 maggio 2026 ore 16:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I Wolves possono ancora non arrivare ultimi

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