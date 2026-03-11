Canzone estiva è il titolo del nuovo brano inedito di Annalisa

Milano, 11 mar. (askanews) – “Canzone estiva” è il titolo del brano inedito di Annalisa, che esce il 13 marzo (AtlanticWarner Music Italy) dopo il successo degli ultimi progetti che l’hanno consacrata ancora una volta tra le artiste più influenti del pop italiano contemporaneo. Il nuovo singolo si inserisce nel percorso aperto dall’album “Ma io sono fuoco”, riprendendone il tema e tornando sul simbolo del fuoco inteso come scintilla creativa e, soprattutto, come capacità di reazione e trasformazione. È una canzone d’amore a strati che si muove in due diverse direzioni: l’amore verso una persona, ma anche l’amore verso il pubblico. Ed è un amore viscerale, esplosivo, non di facile comprensione, ma di certo profondo, legato a filo doppio persino con l’amore per se stessi e con l’autostima. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Leggi anche: Mahmood a sorpresa presenta un brano inedito alla sfilata di Willy Chavarria. Un’anticipazione del nuovo album e intanto canta anche per Muccino – VIDEO

Leggi anche: MODA’ e BIANCA ATZEI amici e colleghi di nuovo insieme in un brano inedito

È questa la nuova Hits di Annalisa

Aggiornamenti e notizie su Canzone estiva

Temi più discussi: Sanremo Top 2026: quando va in onda, chi c’è e come funziona lo spin-off del Festival; Perché Ossessione di Samurai Jay e le canzoni più allegre spopolano fuori dal Sanremo 2026; Il supereroe Mr Rain chiude col botto stasera il Rosolina Beach Festival; RTL 102.5 Power Hits Estate 2026: svelati i primi cantanti in scaletta.

Annalisa torna con Canzone estiva: Mi vuoi più suora o pornodiva?, il nuovo singolo anticipa il secondo capitolo del tour nei palasportAnnalisa torna con Canzone estiva, il nuovo singolo in uscita il 13 marzo. Il brano prosegue il percorso dell’album Ma io sono fuoco e anticipa il tour nei palasport italiani. gay.it

Annalisa è pronta a tornare, annunciato il suo nuovo singolo: Canzone estivaDopo i recenti successi che l'hanno consacrata come una delle maggiori artiste del panorama musicale italiano, Annalisa è pronta a ripetersi. Venerdì 13 marzo, infatti, esce il suo nuovo singolo ... tgcom24.mediaset.it

Pop Music. “Canzone Estiva” è il titolo del nuovo singolo di Annalisa, in uscita questo venerdì in tutte le piattaforme streaming e nei digital store. - facebook.com facebook

Questa non è una canzone estiva. Ma si chiama così. x.com