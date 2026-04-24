Il liceo Falcone celebra la Giornata mondiale del libro con il concorso ‘La voce dei libri’

Al liceo Falcone di Bergamo si è conclusa la decima edizione del concorso ‘La voce dei libri’, dedicato alla Giornata mondiale del libro. Quest’anno, il tema centrale è stato “Un mondo da salvare”. La manifestazione ha coinvolto studenti e docenti in attività legate alla lettura e alla promozione della cultura letteraria. La cerimonia di chiusura ha visto la partecipazione di diverse classi e ha concluso una serie di eventi educativi e culturali.

Al Liceo Linguistico Giovanni Falcone di Bergamo si è conclusa la decima edizione di La voce dei libri con tema conduttore “Un mondo da salvare”. È il concorso letterario per il primo biennio dell’Istituto, giunto alla sua terza e ultima fase, quella finale, proprio il 23 aprile quando si celebra la “Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore” per incoraggiare a scoprire il piacere della lettura e valorizzare il contributo che gli autori danno al progresso sociale e culturale dell’umanità. Considerato dalla dirigente scolastica Gloria Farisé il “fiore all’occhiello” della scuola, poiché offre grande motivo d’orgoglio, le due classi finaliste si sono confrontate in un clima di sana competizione all’insegna del piacere della lettura e del fascino della letteratura.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Incipit: a Pescara un progetto di lettura ad alta voce diffusa, per celebrare la giornata mondiale del libroPer celebrare la giornata mondiale del libro 2026, che ricorre il 23 aprile, il Fla ha organizzato Incipit, un progetto di lettura ad alta voce... Terni celebra la Giornata mondiale del libro: tre appuntamenti alla Bct tra lettura, traduzione e arteIn occasione della Giornata mondiale del libro del 23 aprile, la Biblioteca comunale di Terni (Bct) propone un pomeriggio ricco di iniziative... Tutti gli aggiornamenti Il liceo Falcone celebra la Giornata mondiale del libro con il concorso ‘La voce dei libri’Al Liceo Linguistico Giovanni Falcone si è conclusa la decima edizione di La voce dei libri con tema conduttore Un mondo da salvare. Il concorso letterario, giunto alla sua terza e ultima fase i ... bergamonews.it Erasmus Days al Liceo Linguistico Falcone di BergamoIn occasione della celebrazione degli #ErasmusDays Edizione 2025, la Stampa è invitata sabato 18 ottobre alle ore 10 al Liceo Linguistico Giovanni Falcone di Bergamo, nella sede di Via Dunant, per l ... bergamonews.it