Caltanissetta | scuola e istituzioni unite contro il bullismo

Mercoledì 22 aprile alle 16.30, presso la Scuola Media Rosso di San Secondo a Caltanissetta, si terrà un incontro a cui parteciperanno studenti e famiglie. L’evento si concentrerà sulla problematica del bullismo e vedrà la partecipazione delle istituzioni scolastiche e delle autorità locali. L’appuntamento mira a sensibilizzare sulla questione e coinvolgere direttamente le persone interessate.

Mercoledì 22 aprile, alle ore 16.30, gli studenti e le loro famiglie si riuniranno presso la Scuola Media Rosso di San Secondo di Caltanissetta per un incontro dedicato al tema del bullismo. L’evento, intitolato Insieme contro il bullismo. Educare al rispetto, costruire il futuro, nasce da un’iniziativa della Prefettura, tramite l’Ufficio Territoriale del Governo locale, con l’obiettivo di affrontare le criticità legate al disagio giovanile, alle aggressioni online e a ogni manifestazione di estremismo violento. Un fronte istituzionale coordinato per la sicurezza sociale. L’appuntamento formativo non rappresenta un evento isolato, ma è la diretta conseguenza di un impegno formale preso lo scorso ottobre.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caltanissetta: scuola e istituzioni unite contro il bullismo Le istituzioni siano unite contro i violentiRoma, 2 febbraio 2026 – Volendo semplificare, si può dire così: se ci sono Loro, dobbiamo esserci anche Noi. Istituzioni, Chiesa e Forze dell'ordine unite contro l'usura: a Torchiarolo un presidio di prevenzioneNasce lo sportello anti-usura: iniziativa che offre un supporto concreto a chi si trova in difficoltà economiche, puntando a intervenire prima che i... Buongiorno! #essercisempre #poliziadistato #questuradicaltanissetta #questura #Caltanissetta #polizia #AnniversarioPolizia - facebook.com facebook La Procura di Caltanissetta ha chiesto l'archiviazione di uno dei fascicoli d’inchiesta, a carico di ignoti, sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio, costate la vita ai giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e agli agenti delle scorte. Si tratta di un x.com