Bufera sulla leghista che augura a Schlein un attacco come a Modena La solidarietà della premier Meloni Il Carroccio la sospende
Una consigliera comunale della Lega ha pubblicato un messaggio sui social in cui augurava a Elly Schlein di subire un attacco come quello avvenuto a Modena, poi rimosso dai vertici del partito. La leader del partito ha espresso solidarietà alla presidente del partito di opposizione. La stessa Lega ha deciso di sospendere temporaneamente la consigliera coinvolta, dopo le polemiche scatenate dal post. La premier ha commentato la vicenda senza entrare nel merito delle singole dichiarazioni.
Un brutto scivolone, che le è costato caro. Le improvvide parole della consigliera comunale leghista Debora Piazza all’indirizzo di Elly Schlein affidate a un post (poi rimosso dai dirigenti del Carroccio) hanno scatenato uno tsunami. Solidarietà trasversale alla segretaria dem, a cominciare dalla premier Giorgia Meloni. Che ha definito “gravissimo il commento con cui un’esponente locale della Lega a Lecco ha evocato la strage di Modena riferendosi al comizio a Lecco della segretaria Pd. Sono parole inaccettabili. Che superano ogni limite e che non possono trovare alcuna giustificazione nel confronto politico”. Ecco le parole testuali dell’esponente leghista, consigliera comunale di Barzanò, in provincia di Lecco. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Lecco, augura a Schlein di essere investita come i pedoni di Modena: sospesa consigliera leghista
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