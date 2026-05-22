Bufera sulla leghista che augura a Schlein un attacco come a Modena La solidarietà della premier Meloni Il Carroccio la sospende

Una consigliera comunale della Lega ha pubblicato un messaggio sui social in cui augurava a Elly Schlein di subire un attacco come quello avvenuto a Modena, poi rimosso dai vertici del partito. La leader del partito ha espresso solidarietà alla presidente del partito di opposizione. La stessa Lega ha deciso di sospendere temporaneamente la consigliera coinvolta, dopo le polemiche scatenate dal post. La premier ha commentato la vicenda senza entrare nel merito delle singole dichiarazioni.

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