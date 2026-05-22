Augura a Schlein di essere investita | bufera sulla consigliera leghista Meloni | Parole inaccettabili
Una recente polemica politica si è scatenata in Lombardia dopo che alcune dichiarazioni sono diventate virali sui social network. Le parole, rivolte alla principale sfidante di Giorgia Meloni per la guida del governo, hanno suscitato reazioni forti e critiche da parte di diversi esponenti politici. La discussione ha coinvolto anche la premier, che ha definito inaccettabili le affermazioni rivolte alla candidata avversaria. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, mettendo in evidenza come le parole sui social possano generare ripercussioni nel dibattito pubblico.
Scoppia una polemica politica in Lombardia. Tutto ruota intorno ad alcune parole finite sui social e indirizzate alla principale sfidante di Giorgia Meloni per la conquista di Palazzo Chigi. Protagonista un esponente della Lega - da qualche ora ormai ex - che ha rivolto un insulto nei confronti. 🔗 Leggi su Today.it
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