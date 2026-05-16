A Ravarino, un uomo di 31 anni è stato fermato dopo aver investito otto persone, creando scompiglio nel centro di Modena. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo dell’incidente e hanno avviato le indagini. Durante una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo, i carabinieri hanno sequestrato alcuni oggetti e hanno raccolto elementi utili a chiarire le circostanze dell’accaduto. Restano da capire le motivazioni che lo hanno portato a compiere quell’atto.

? Domande chiave Come ha fatto un uomo senza precedenti a compiere tale atto?. Cosa hanno trovato i carabinieri nella casa del trentunenne a Ravarino?. Perché l'aggressore ha impugnato un coltello durante la fuga tra la folla?. Quali sono le motivazioni che hanno spinto il laureato verso questa violenza?.? In Breve Sospettato Salim El Koudri nato il 30 marzo 1995 a Seriate. Matteo Salvini condanna l'aggressore definendolo criminale di seconda generazione. Polizia effettua perquisizioni presso l'abitazione del trentunenne a Ravarino. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'investimento di otto persone. A Modena, il trentunenne Salim El Koudri è stato fermato dalla Polizia dopo aver investito otto persone con la propria auto lanciandosi a folle velocità contro dei passanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modena, caos dopo l’investimento di 8 persone: fermato l’aggressore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Londra, due persone accoltellate nel quartiere ebraico: fermato l’aggressoreDue persone sono state accoltellate nel quartiere di Golders Green, nella zona nord di Londra dove vive una nutrita comunità ebraica.

Potenza, arrestato aggressore nel centro storico: fermato dopo l’assalto? Domande chiave Come ha fatto l'agente a fermare l'aggressione nel centro storico? Perché l'aggressore era già noto alle autorità di polizia? Cosa è...

Ho sentito il colpo arrivare al petto e subito dopo alla testa. In quel momento è scoppiato il caos. Sono riuscito a schivarne uno, ma l’altro mi ha preso. Nonostante questo, sono riuscito ad afferrargli il braccio e a fermarlo. È successo durante i momenti dramm x.com

Auto falcia i pedoni a Modena, cosa è successo? L'impatto, i feriti, la fuga e l'intervento dei passanti. La ricostruzionePaura e caos nel cuore di Modena, dove nel pomeriggio di sabato un’auto ha travolto diversi passanti lungo via Emilia Centro, una delle zone più frequentate della ... ilmattino.it

Modena, auto su folla a tutta velocità | Video ultime notizie: uomo fermato dopo aver accoltellato passanteVideo Modena: auto piomba su pedoni in centro. Uomo alla guida accoltella passante prima di essere fermato. Ultime notizie: ci sono feriti gravi ... ilsussidiario.net