Pugno in faccia durante la ricreazione e richiesta di risarcimento da 122 mila euro il giudice respinge il ricorso dell’ex alunno | Aggressione imprevedibile la scuola non paga

Un ex studente maggiorenne ha presentato una richiesta di risarcimento di 122 mila euro, dopo essere stato colpito al volto da un compagno durante la ricreazione in un istituto scolastico della provincia de L'Aquila nel 2017. Il giudice ha respinto il ricorso, affermando che si trattò di un'aggressione imprevedibile e che la scuola non è tenuta a pagare.

Un ex alunno maggiorenne ha chiesto il risarcimento dei danni subiti il 2 aprile 2017, quando un compagno lo colpì al volto con un pugno durante la ricreazione nel convitto dell’Istituto omnicomprensivo di Roccaraso (in provincia de L'Aquila). L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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