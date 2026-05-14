Caduta in bici e richiesta choc | l’Asp in tribunale per un risarcimento da 750 mila euro

Lunedì si è svolta in tribunale l'udienza riguardante una richiesta di risarcimento di circa 750 mila euro presentata dall'Azienda sanitaria pubblica. La causa nasce da una caduta in bicicletta avvenuta sette anni fa, che ha portato alla presentazione della richiesta di ristoro. La vicenda coinvolge diverse parti coinvolte, con il procedimento legale che si protrae ormai da tempo. La posizione dell'ente pubblico è al centro dell'attenzione in questa nuova fase processuale.

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