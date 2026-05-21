Bruno Frattasi direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza si dimette  Al suo posto Quacivi ex ad Sogei

Il direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale si è dimesso oggi. Al suo posto è stato nominato Quacivi, ex amministratore delegato di Sogei. La notizia è stata confermata dall’agenzia di stampa, senza ulteriori dettagli sui motivi delle dimissioni o sui passaggi successivi. La decisione arriva in un momento di attenzione crescente sulle questioni di sicurezza informatica a livello nazionale. La sostituzione del dirigente rappresenta un cambiamento importante nella gestione dell’ente.

Secondo quanto apprende Ansa si è dimesso oggi il direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi. Il prefetto guidava l’Agenzia dal marzo del 2023. Venerdì Palazzo Chigi lo sostituirà con Andrea Quacivi, ex amministratore delegato della Sogei, la società generale d’informatica del Mef. Secondo quanto riporta il Fatto Quotidiano, da fonti qualificate, l’ex prefetto di Roma, 70 anni, ha informato il governo delle sue dimissioni con una lettera, dove si parla di «motivi personali». Le stesse fonti, riferiscono il quotidiano, spiegano che già da tempo non ci sarebbe stata più tanta fiducia nei suoi confronti, e in particolare da parte del sottosegretario Alfredo Mantovano, che ha proprio la delega alla sicurezza informatica. 🔗 Leggi su Open.online

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CyberSEC2026, l'intervento di Bruno Frattasi (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale)

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